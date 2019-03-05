В результате конфликта злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов предметом, похожим на шило...

Сотрудники экипажа автопатруля ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В ОМВД России по Донскому району поступило сообщение о дорожном конфликте на Большой Тульской улице, в результате которого один из участников получил ранение, а подозреваемый пытается скрыться.В результате введенного плана «Перехват» сотрудники экипажа автопатруля ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний житель столицы, работающий водителем такси.Как установили стражи порядка, между потерпевшим и подозреваемым произошел дорожный конфликт, переросший в драку. В результате чего злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов предметом, похожим на шило. Пострадавший был госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений.Следствием ОМВД России по Донскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22