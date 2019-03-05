Слухи, сплетни, скандальные заявления и ссоры – с помощью этого отечественные звезды заставляют обсуждать их жизнь. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 марта 2019 года.

Слухи, сплетни, скандальные заявления и ссоры – с помощью этого отечественные звезды заставляют обсуждать их жизнь. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 марта 2019 года.Стало известно о состоянии Александра Пескова. Артист попал в больницу и после хирургического вмешательства находится в реанимации.Вначале директор популярного комедийного актера Александр Волокин утверждал, что тот лег в больницу на плановый осмотр. "Чтобы выглядеть в норме. Просто прокапать, обследоваться – ничего страшного. Это у него с поджелудочной связано. Два года назад мы там обследовались и вот запланировали повторно. Окошечко появилось – легли. Денька на два", – говорил журналистам Волокин.Информация дополняется,Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 марта 2019 года, в и специальных .