19-летняя дочь известного музыканта поделилась в Instagram новым снимком. Однако некоторые
поклонники пришли к выводу, что Стефания Маликова выбрала неудачное платье.
19-летняя дочь известного музыканта поделилась в Instagram новым снимком. Однако некоторые
поклонники пришли к выводу, что Стефания Маликова выбрала неудачное платье.
Наследница Дмитрия
Маликова – девушка с прекрасным вкусом, она старательно выбирает наряды для
выхода в свет и фотосессий. Девушка часто делится снимками и видео из личной
жизни в соцсети. Но некоторые из них вызывают у фолловеров противоречивые
мнения.
На сей раз Стефания
Маликова предстала на снимке в коротком платье-клеш дымчатого цвета с рукавами-воланами.
Подписчики посчитали, что такой фасон прибавляет ей возраста. "А
мне напоминаешь тут тетю свою", "На этом фото так на маму похожа", "Платье
мамино???", – цитирует комментарии пользователей соцсети издание Paparazzi.ru.
Но
нашлись и те, кто посчитал, что платье очень идет . "Красавица!
Глаза радуются, взирая на такое совершенство. Счастья!!!", "Хочу такое платье",
"Подскажи, откуда платье?" – высказались фолловеры.
Ранее, в декабре прошлого года скандальная
блогер Лена Миро раскритиковала , предположив, что из
обаятельного подростка Стеша быстро превратится в уставшую женщину с тяжелым
лицом. "Так и случилось. Ее некрасивое, но некогда обаятельное лицо
утратило свежесть и отяжелело", – написала блогер в "Живом
журнале".