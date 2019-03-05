19-летняя дочь известного музыканта поделилась в Instagram новым снимком. Однако некоторые поклонники пришли к выводу, что Стефания Маликова выбрала неудачное платье.

19-летняя дочь известного музыканта поделилась в Instagram новым снимком. Однако некоторыепоклонники пришли к выводу, что Стефания Маликова выбрала неудачное платье.Наследница ДмитрияМаликова – девушка с прекрасным вкусом, она старательно выбирает наряды длявыхода в свет и фотосессий. Девушка часто делится снимками и видео из личнойжизни в соцсети. Но некоторые из них вызывают у фолловеров противоречивыемнения.На сей раз СтефанияМаликова предстала на снимке в коротком платье-клеш дымчатого цвета с рукавами-воланами.Подписчики посчитали, что такой фасон прибавляет ей возраста. "Амне напоминаешь тут тетю свою", "На этом фото так на маму похожа", "Платьемамино???", – цитирует комментарии пользователей соцсети издание Paparazzi.ru.Нонашлись и те, кто посчитал, что платье очень идет . "Красавица!Глаза радуются, взирая на такое совершенство. Счастья!!!", "Хочу такое платье","Подскажи, откуда платье?" – высказались фолловеры.Ранее, в декабре прошлого года скандальнаяблогер Лена Миро раскритиковала , предположив, что изобаятельного подростка Стеша быстро превратится в уставшую женщину с тяжелымлицом. "Так и случилось. Ее некрасивое, но некогда обаятельное лицоутратило свежесть и отяжелело", – написала блогер в "Живомжурнале".