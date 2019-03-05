Российская премьер-лига назвала лучшего футболиста по итогам 18-го тура. Им стал иранский нападающий санкт-петербургского Зенита Сердар Азмун.

Российская премьер-лига назвала лучшего футболиста по итогам 18-го тура. Им стал иранский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун.Форвард в субботу своим точным ударом принес своей команде гостевую победу на екатеринбургским "Уралом" (1:0). Отмечается, что по итогам голосования Азмун набрал 16 393 голоса (44%). Второе место занял защитник московского "Локомотива" Антон Миранчук, третьим стал защитник столичного "Спартака" Айртон.