Происшествие произошло из-за несвоевременной уборке снега

Происшествие произошло из-за несвоевременной уборке снегаВязниковская прокуратура провела проверку деятельности ООО «ЖЭК № 3». Причиной этому стало частичное обрушение крыши многоквартирного дома в Вязниках.«ЖЭК № 3» обязан содержать и обслуживать это строение. Из-за несвоевременной уборки снега с крыши и произошло происшествие. Директора обслуживающей организации привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас производятся работы по замене кровли дома.В отношении директора общества возбудили дело об административном правонарушении, постановление прокурора с материалами проверки направили на рассмотрение в Государственную жилищную инспекцию по Владимирской области.Кроме того, выяснилось, что, несмотря на наличие в доме четырех муниципальных квартир, с 2016 года муниципальный жилищный контроль дома не проводили. Главе администрации Вязниковского района внесено представление.Окончательное устранение нарушений контролирует межрайонная прокуратура.