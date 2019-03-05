Поведение президента Украины на публике все больше настораживает. Петр Порошенко страдает пограничным психическим расстройством личности, такое предположение сделал известный психиатр.

Поведение президента Украины на публике все больше настораживает.Петр Порошенко страдает пограничным психическим расстройством личности, такоепредположение сделал известный психиатр.Специалист посоветовал главе Незалежной не откладывать визитк врачу. Судя по странным поступкам, которые Порошенко совершает на встречах снаселением, у президента не все в порядке с психическим здоровьем.Тщательный анализ выходок Петра Порошенко провел доктормедицинских наук, профессор Сергей Шепетько, сообщает издание Newsland. Эксперт пришел к выводу, что президентстрадает пограничным психическим расстройством личности.Глава государства, находясь на публике, не может не можетконтролировать свои эмоции, поэтому часто срывается на собственных избирателей.Непонятно, как с таким диагнозом человек выполняет свои прямые обязанности ируководит страной с многомиллионным населением.Психиатр не исключил, что подобное поведение можно объяснитьеще и тем, что Петр Порошенко постоянно прибывает в жесточайшем стрессе из-засвоего низкого рейтинга. А стресс, как известно, может стать причинойобострения сахарного диабета, которым президент болеет уже давно. Игнорироватьпограничное расстройство чрезвычайно опасно. Поэтому врач посоветовалобратиться за помощью к профессионалам как можно скорей.Напомним, что за последнюю неделю, общаясь с избирателями вразных городах страны, президент ударил по лицу девушку за неудобный вопрос, сорвалшапку и бросил в лицо женщине, ущипнул мужчину за нос, несколько раз ударилстоящего перед ним человека.Во время всех этих действий с лица несходила злорадная улыбка. В соцсетях предположили, что президент был нетрезв, доэтого его часто видели в таком состоянии на публике.