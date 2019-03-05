Специалисты из Американской академии неврологии назвали пользу лишнего веса. Ученые утверждают, что полные люди имеют больше шансов выжить после инсульта, чем те, кто имеет нормальный вес.

Специалисты из Американской академии неврологии назвали пользу лишнего веса. Ученые утверждают, что полные люди имеют больше шансов выжить после инсульта, чем те, кто имеет нормальный вес.К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные около тысячи пожилых жителей Калифорнии, которые столкнулись с нарушением мозгового кровообращения. Ученые разделили всех больных на пять групп, руководствуясь их уровнем ожирения. На протяжении трех месяцев исследователи наблюдали за состоянием пациентов после инсульта.Ученые установили, что лишние килограммы могут положительно влиять на здоровье людей. Пациенты, страдающие от избыточного веса, умирали от кровоизлияния в мозг на 62% реже, чем худые люди. По мнению специалистов, причина такого парадокса в том, что в организме тучных пациентов содержится много питательных веществ."Возможное объяснение этого – у людей с лишним весом значительно больше "резерв" питательных веществ, который помогает им выжить в том случае, если борьба с последствиями инсульта затянулась. Пока это гипотеза, и для ее проверки нужно больше наблюдений", – цитирует ученого Цзолу Люиз Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе РИА Новости.Недавно международная группа исследователей заявила, что полные люди обладают еще несколькими преимуществами. Так, они имеют больше шансов выжить, если попадают в реанимацию с тяжелыми инфекционными заболеваниями. Кроме того, такие пациенты живут дольше после диагностирования сердечной недостаточности, чем худые люди с таким же заболеванием.