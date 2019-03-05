В семье известной исполнительницы вновь наступил мир. Маша Распутина наконец разрешила супругу Виктору Захарову вернуться домой.

В семье известной исполнительницы вновь наступил мир. Маша Распутина наконец разрешила супругу Виктору Захарову вернуться домой.Во время новогодних праздников мужчина не следил за рационом и сильно поправился. Певица осталась недовольна внешним видом мужа и поставила перед ним жесткое условие: либо он срочно худеет, либо больше никогда не возвращается домой. Виктору Захарову пришлось переехать из коттеджа в московскую квартиру и сесть на диету.Бизнесмен рассказал, что за две недели ему удалось сбросить пять килограммов. В этом ему помогла диета: по утрам он ел кашу, а на обед и ужин – рыбу или мясо с овощами. Маша Распутина оценила результат и разрешила мужчине вернуться домой. Предприниматель отметил, что не злится на супругу, так как понимает, что она заботится о его здоровье."К сожалению, сбросить 5 килограммов за одну неделю не получилось, справился за две, но жена все равно похвалила. В итоге вернулся домой. Чувствую себя намного лучше! Такая легкость во всем теле. С Машей у нас снова все хорошо. Благодарен ей за то, что следит за моим здоровьем", – цитирует Виктора ЗахароваНапомним, что исполнительница сама является поклонницей здорового образа жизни и придерживается строгой диеты. В ее меню входят овощи, салаты, свежевыжатые соки и морепродукты. отказалась от копченостей, булок, кондитерских изделий, газированных напитков и алкоголя. Кроме того, звезда занимается спортом и посещает бассейн несколько раз в неделю.