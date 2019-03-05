Голливудский актер поделился шокирующими подробностями конфликта с актрисой Эмберд Херд. Джонни Депп обвинил свою бывшую супругу в том, что в порыве гнева она отрезала его палец.

Голливудский актер поделился шокирующими подробностями конфликта с актрисой Эмберд Херд. Джонни Депп обвинил свою бывшую супругу в том, что в порыве гнева она отрезала его палец.Экс-возлюбленные официально разорвали свои отношения в 2017 году, однако судебные разбирательства идут до сих пор. Херд сообщила, что в 2016 году Депп отрубил свой палец, опустил его в краску и написал слова "Билли Боб Торнтон" на стене. Этот жуткий эпизод произошел после того, как он узнал, что его супруга закрутила роман с этим актером.Сейчас Джонни изменил показания. Он рассказал, что лишился пальца во время ссоры с женой. Как утверждает артист, разъяренная супруга бросила в него бутылку водки. Адвокат добавил, что Эмбер часто в порыве гнева бросала предметы в мужа."Бутылка разбилась на множество осколков, и один из них раздробил палец актера... Херд задела кость среднего пальца правой руки и практически отрезала его", – передает RadarOnline. К счастью, врачам удалось пришить палец пострадавшему.Депп обвинил свою бывшую жену в том, что она "намеренно рассказала свою версию произошедшего, чтобы артист сам выглядел виновником в этой ситуации". Кроме того, в документах он обвинил экс-супругу в том, что во время их брака она часто проводила время с предпринимателем Илоном Маском.Напомним, в 2011 году стал встречаться с партнершей по фильму "Ромовый дневник" Эмбер Херд. Спустя четыре года звезды официально оформили отношения. В мае 2016 года актриса подала на развод. В качестве причины разрыва она указала непримиримые разногласия.