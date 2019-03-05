Мужская сборная России по хоккею одержала третью победу на Универсиаде, которая продолжается в Красноярске. На этот раз российские хоккеисты обыграли команду США со счетом 3:2.

Мужская сборная России по хоккею одержала третью победу на Универсиаде, которая продолжается в Красноярске. На этот раз российские хоккеисты обыграли команду США со счетом 3:2.В составе победителей шайбы забросили Данила Квартальнов (19-я минута), Игорь Руденков (28-я) и Егор Морозов (41-я). У американцев отличились Доменик Мур (37-я) и Трейс Джейблин (40-я).После трех встреч россияне с 8 очками лидируют в своей группе. Вторыми идут словаки (7), третьими — чехи (6), четвертыми — американцы (3), пятыми –венгры (3), шестыми – японцы (0).