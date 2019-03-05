Лидер группы Машина времени прокомментировал скандал, разгорелся вокруг сатирика Михаила Жванецкого на Украине. Андрей Макаревич нашел сходство между ситуациями с юмористом и актером Алексеем Серебряковым.

Лидер группы "Машина времени" прокомментировалскандал, разгорелся вокруг сатирика Михаила Жванецкого на Украине. Андрей Макаревич нашел сходство между ситуациями с юмористоми актером Алексеем Серебряковым.В Одесской области украинскиерадикалы потребовали отменить концерты Михаила Жванецкого после того, как вРоссии его наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IIIстепени. В противном случае онипригрозили сорвать выступления.Андрей Макаревичдовольно резко высказался о сложившейся ситуации всвоем Facebook-аккаунте. "Поразительная примета времени – вонь, поднятая вокруг Жванецкого иСеребрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те жемастера", – отметил музыкант. Макаревич считает, что мотивация при этом противоположная, так как "один, видители, получил награду из рук главы государства, другой, видите ли, обиделроссиян".Пользователи соцсети, как правило критикующиерезкие высказывания , в большинстве своем поддержали его. Вовсяком случае, исходя из оставленных под его постом комментариев."Примитивные позициивсегда формулировать легче, то есть та часть "коллективного разума",которая склонна к деградации (упрощению), она мобильней – все революции по этимрельсам катили", "Вонь развеется. Воздух вновь будетчистым. Простая физика", "Япредлагаю одеть противогаз и не обращать внимания на большинство. Сбольшинством всем умным людям все давно понятно", "Андрей Вадимович. Вот именноза этот пост Вас будут уважать только по-настоящему умные люди. А они есть полюбую сторону "баррикад". А вот сколько их процентов покажуткомментарии под постом. Очень интересно было бы получить эту статистику",– прокомментировали пост