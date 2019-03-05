Дни.ру решили узнать, что в будущем ждет Настасью Самбурскую. За ответом на свой вопрос мы обратились к экстрасенсам. Они рассказали много интересного.

"Дни.ру" решили узнать, что в будущем ждет Настасью Самбурскую. За ответом на свой вопрос мы обратились к экстрасенсам. Они рассказали много интересного."Настасья – человек с оченьсложной судьбой. В детстве, кроме агрессии и ругани, она не видела ничего. Всескандалы, которые происходили в ее семье, вся злоба, вымещались на девочке. Ейвыпало очень много испытаний", – рассказала "Дни.ру" .У актрисы есть проблемы и салкоголем, но это вторично, утверждает ясновидящая. Все дело в том, что девушка выросла в неблагополучной семье, но сумелавыбраться из болота, и сделала это своими силами. У нее по жизни были двапокровителя, помощника – мужчина и женщина, и это не родственники. Но то, чтоона стала такой знаменитой, это ее заслуга."Отношения с семьей у Самбурской никогда не будут хорошими, – говорит Саона. – Онаявно не хочет ни говорить о прошлом, ни вспоминать его. От семьи певица получала только негатив, и просто трясет даже при упоминании о родне".Настасью часто упрекают, что в какие-томоменты она может вести себя неадекватно, а порой и вовсе безрассудно. Но, по мнению гадалки, это иесть и момент самообороны от внешнего мира. "Такое поведение, кстати, серьезномешает ее личной жизни. Однако, могу сказать, что в будущем она удачно выйдетзамуж. И ее собственная семья будет благополучной. Самбурская никогда непокажет своим детям того, что ей пришлось испытать на себе", – говорит ясновидящая.По ее словам, певица долго и мучительно будетпринимать решение как о замужестве, так и о рождении потомства, так как очень ответственнаяв этих вопросах. "Настасью гложет страх, что все может повториться по печальномусценарию. Но я с уверенностью могу сказать, что все у нее будет отлично, можноне беспокоиться. Она будет счастлива в браке и станет великолепной матерью", – предсказала Саона.