Россия готовит ядерный удар по Европе для того, чтобы решить проблемы с Украиной. С таким безумным заявлением выступил в Киеве известный в узких кругах политолог.

Россия готовит ядерный удар по Европе для того, чтобы решитьпроблемы с Украиной. С таким безумным заявлением выступил в Киеве известный в узких кругах политолог.Российский Генштаб готовится к региональной войне противЗапада с использованием ядерного оружия. Именно поэтому Россия вышла издоговора о РСМД, считает директор украинского Института внешнеполитическихисследований Григорий Перепелица.Эксперт назвал целями войны пересмотр мирового порядка и созданиехаоса. По мнению Перепелицы, в этом хаосе Россия выставит Западу ультиматум о капитуляции."Почему Россия выходит из этого договора и шантажирует таким способом США?Потому что она готовится к региональной войне против Запада", – цитирует политологаиздание "ПолитНавигатор".По всей видимости, украинский эксперт забыл, что первыми овыходе из Договора о РСМД заявили США. Только после этого, выждав нескольконедель, Москва сообщила о приостановке выполнения своих обязательств в рамкахдоговора.О том, что Вашингтон несколько лет назад начал нарушать соглашение,Москва заявляла неоднократно, тем не менее, Штаты обвинили Россию в несоблюденииусловий договора и отказались вести диалог о его дальнейшей судьбе.Еще один немаловажный факт: Россия не раз заявляла, что еевоенная ядерная программа носит исключительно оборонительный характер. Стоитнапомнить, что у США в доктрине есть пункт об упреждающем ядерном ударе полюбой точке мира в случае угрозы национальной безопасности.