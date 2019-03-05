46-летний Бахтиер Матякубов, обвиняемый в серии разбойных нападений и убийств в парках Москвы и Подмосковья предстанет перед судом.

46-летний Бахтиер Матякубов, обвиняемый в серии разбойных нападений и убийств в парках Москвы и Подмосковья предстанет перед судом.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала представитель главного следственного управления СКР по столице Юлия Иванова.Она рассказала, что по версии ГСУ СКР, подследственный с января по апрель 2015 года совершил серию убийств, жертвами которых становились женщины. Их уроженец Узбекистана выслеживал в магазинах, а затем с применением холодного оружия нападал в безлюдных местах и парках.Так, 17 марта 2015 года в Измайловском парке душегуб два раза ударил ножом в сердце незнакомую 35-летнюю женщину, гулявшую с собакой. От полученных ранений она скончалась.Матякубов имел характерный почерк и убивал наверняка. Тем не менее, следователям удалось установить его место проживания. При обыске была обнаружена его одежда со следами крови двух убитых. Однако ему удалось скрыться.Преступник был объявлен в международный розыск, задержан за границей и в декабре 2017 года был экстрадирован в Москву.На допросах полностью признал свою вину. Эксперты выявили у подследственного эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенную возбудимость, мстительность и личную неприязнь к лицам женского пола.