Ученик школы №10 Темрюкского района Краснодарского края расстрелял нескольких своих сверстников из пневматического пистолета. По неподтвержденной информации, ранения получили 5 подростков.

Ученик школы №10 Темрюкского района Краснодарского края расстрелял нескольких своих сверстников из пневматического пистолета. По неподтвержденной информации, ранения получили 5 подростков, сообщает агентство "Интерфакс".Между тем глава района Федор Бабенков уверен, что обстоятельства инцидента несколько преувеличены. В интервью агентству ТАСС он рассказал, что школьники играли за территорией учебного заведения. Один из 14-летних подростков выстрелил своим приятелям по ногам из игрушечного пистолета. Молодые люди отделались легкими ушибами и в помощи врачей не нуждаются.