Российские вооруженные силы должны запустить на орбиту новые, современные спутники и обеспечить себя более точной и надежной разведывательной информацией и картографическими данными, заявил министр оборон Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Российские вооруженные силы должны запустить на орбиту новые, современные спутники и обеспечить себя более точной и надежной разведывательной информацией и картографическими данными, заявил министр оборон Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.Военачальник отметил, что сейчас уже идут соответствующие опытно-конструкторские работы. Также Шойгу напомнил участникам совещания, что президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию призвал кратно расширить возможности отечественной спутниковой группировки, что позволит добиться заметных изменений в области связи и систем дистанционного зондирования земли.Еще одной важной темой совещания стало переоснащение военно-морского флота. В 2019 году ВМС должны получить две атомные и одну дизельную подводные лодки, уточнил глава военного ведомства. Помимо них, Министерству обороны передадут новейший фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", большой десантный корабль "Петр Моргунов" и пару малых ракетных кораблей. Плюс военно-морские силы России пополнят 20 вспомогательных судов и 11 кораблей вернутся после ремонта.