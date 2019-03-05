Телеведущая Ольга Скабеева решила повторить путь отравленных
Скрипалей. Она прилетала в Солсбери и побывала в знаковых местах города.
Телеведущая Ольга Скабеева решила повторить путь отравленных
Скрипалей. Она прилетала в Солсбери и побывала в знаковых местах города.
Спустя год после инцидента с полковником ГРУ и его дочерью
журналистка решила повторить маршрут Сергея и Юлии Скрипаль в роковой для них
день 4 марта 2018 года.
Первым делом Скабеева пришла в ресторан Zizzi, где последний
раз обедали Скрипали и где были обнаружены следы отравляющего вещества
"Новичок". Заведение было закрыто восемь месяцев, но сейчас оно работает.
Ни один из сотрудников этого ресторана не пострадал, на них
боевой газ почем-то не подействовал. Не смог "Новичок" сразить и
женщину-врача, которая оказалась неподалеку от того места, где Скрипалям стало
плохо. Она делала экс-полковнику искусственное дыхание.
После визита в ресторан Скабеева пошла к дому Скрипалей, но
на его месте уже ничего нет. Дом разобрали до основания и ручка, обмазанная "Новичком",
видимо, была уничтожена. Впрочем, в печи крематория сожгли и кота, и
двух морских свинок. Яд на животных не подействовал, но власти решили от греха
подальше избавиться от немых свидетелей преступления.
Далее журналистка прошлась по пути Руслана Боширова и
Александра Петрова. Она побывала в знаменитом Солсберийском соборе, на который
приезжали посмотреть туристы из России.
В завершение своего визита в Великобританию, Скабеева побеседовала
с послом России Александром Яковенко. Он напомнил журналистке, что Лондон не
допускает Москву к расследованию отравления Скрипалей. До сих пор без ответа
остаются вопросы, как и чем лечат Скрипалей, а также где они находятся.
По утверждению британских властей, Сергея и Юлию
отравили 4 марта 2018 года нервно-паралитическим веществом "Новичок" в
результате операции с участием сотрудников ГРУ. С тех пор британское
телевидение один раз показало Юлию Скрипаль. Родственники Скрипалей уже не
надеются увидеть своих близких и просят объявить их пропавшими без вести.