Телеведущая Ольга Скабеева решила повторить путь отравленных Скрипалей. Она прилетала в Солсбери и побывала в знаковых местах города.

Телеведущая Ольга Скабеева решила повторить путь отравленныхСкрипалей. Она прилетала в Солсбери и побывала в знаковых местах города.Спустя год после инцидента с полковником ГРУ и его дочерьюжурналистка решила повторить маршрут Сергея и Юлии Скрипаль в роковой для нихдень 4 марта 2018 года.Первым делом Скабеева пришла в ресторан Zizzi, где последнийраз обедали Скрипали и где были обнаружены следы отравляющего вещества"Новичок". Заведение было закрыто восемь месяцев, но сейчас оно работает.Ни один из сотрудников этого ресторана не пострадал, на нихбоевой газ почем-то не подействовал. Не смог "Новичок" сразить иженщину-врача, которая оказалась неподалеку от того места, где Скрипалям сталоплохо. Она делала экс-полковнику искусственное дыхание.После визита в ресторан Скабеева пошла к дому Скрипалей, нона его месте уже ничего нет. Дом разобрали до основания и ручка, обмазанная "Новичком",видимо, была уничтожена. Впрочем, в печи крематория сожгли и кота, идвух морских свинок. Яд на животных не подействовал, но власти решили от грехаподальше избавиться от немых свидетелей преступления.Далее журналистка прошлась по пути Руслана Боширова иАлександра Петрова. Она побывала в знаменитом Солсберийском соборе, на которыйприезжали посмотреть туристы из России.В завершение своего визита в Великобританию, Скабеева побеседовалас послом России Александром Яковенко. Он напомнил журналистке, что Лондон недопускает Москву к расследованию отравления Скрипалей. До сих пор без ответаостаются вопросы, как и чем лечат Скрипалей, а также где они находятся.По утверждению британских властей, Сергея и Юлиюотравили 4 марта 2018 года нервно-паралитическим веществом "Новичок" врезультате операции с участием сотрудников ГРУ. С тех пор британскоетелевидение один раз показало Юлию Скрипаль. Родственники Скрипалей уже ненадеются увидеть своих близких и просят объявить их пропавшими без вести.