Президент Украины Петр Порошенко не сделал ничего, чтобы освободить моряков Незалежной, задержанных в ноябре прошлого года у Керченского пролива. По словам общественника Владимира Кирова, главу государства хватило только на личный пиар, а предпринять решительные действия он просто испугался.

Президент Украины Петр Порошенко не сделал ничего, чтобы освободить моряков Незалежной, задержанных в ноябре прошлого года у Керченского пролива. По словам общественника Владимира Кирова, главу государства хватило только на личный пиар, а предпринять решительные действия он просто испугался.Вместо того, чтобы попусту сотрясать воздух грознымизаявлениями, Порошенко на Генассамблее ООН следовало бы потребовать созданиясогласительного совета из представителей разных стран, который потребовал бы отРоссии отпустить моряков, заявил эксперт. "Когда ты понимаешь, что ты самне самостоятельный и не можешь чего-то сделать, нужно призвать каждую страну напомощь", – сказал Киров в эфире одесского Седьмого канала.Будь Порошенко посмелее, США, Франция и Германия помогли бывернуть моряков домой, уверен общественник. Вместо решительных действийукраинский лидер ввел совершенно бессмысленное военное положение и началпиарить себя как борца с "российской агрессией", – сокрушаетсяэксперт.Аналитики не исключают, что Порошенко готовит новый походсвоей потешной эскадры через Керченский пролив. Все зависит от исхода первоготура выборов президента Украины – 2019, который пройдет 31 марта.Если победитель не определится, то в середине апреля пройдетвторой тур. В таком случае может попытаться повторить прошлогоднюювыходку: совершить провокацию, а потом пытаться заработать дополнительные очки на борьбе с "агрессией Москвы".Но безрассудное поведение украинского лидера, кажется,утомило даже его западных покровителей. Помогать в случае новойпровокации отказались даже США, сообщало ранее украинское издание"Страна.ua" со ссылкой на источник из числа американских экспертов.