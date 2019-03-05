Музыкант и телеведущий Валдис Пельш выразил соболезнования
близким композитора Елены Дединской. Один из авторов программы Угадай
мелодию скончалась 2 марта на 62 году жизни.
Музыкант и телеведущий Валдис Пельш выразил соболезнования
близким композитора Елены Дединской. Один из авторов программы "Угадай
мелодию" скончалась 2 марта на 62 году жизни.
не стал говорить громкие слова – не хотел,
чтобы это звучало неискренне. Тем не менее, телеведущий признался, что
переживает утрату.
"Да, мы были знакомы, но это было достаточно давно. Еще
в период работы над программой "Угадай мелодию". Это был 95-й год,
более 20 лет назад. Очень жалко, очень жалко", – сказал Пельш в эфире
Церемония прощания с композитором и психотерапевтом Еленой
Дединской проходит 5 марта в больнице имени Мухина. Дединская получила
известность, благодаря музыке к кино, спектаклям, а также телешоу. В числе ее
работ – "Женщина дня", "Марсианские хроники", "Угадай
мелодию с Валдисом Пельшем", "Я сама с Юлией Меньшовой" и "Взгляд
с Александром Любимовым".
Дединская помимо композиторской работы занималась
музыкальной психотерапией. Она выпустила целый ряд альбомов с инструментальной
музыкой. в своем интервью подчеркнул, что у композитора были более
близкие люди, способные выразить скорбь и сожаление от души.
Известный шоумен с самого создания программы
"Угадай мелодию" стал ее ведущим. В 1997 году за работу на проекте
телеведущий был награжден престижной премией "ТЭФИ" в номинации
"Ведущий развлекательной программы". Телезвезда увлекается музыкой с
детства. В 1983 году, вместе с Алексеем Кортневым, Валдис Пельш основал группу "Несчастный
случай", в которой играл на протяжении 14 лет.