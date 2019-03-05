Музыкант и телеведущий Валдис Пельш выразил соболезнования близким композитора Елены Дединской. Один из авторов программы Угадай мелодию скончалась 2 марта на 62 году жизни.

Музыкант и телеведущий Валдис Пельш выразил соболезнованияблизким композитора Елены Дединской. Один из авторов программы "Угадаймелодию" скончалась 2 марта на 62 году жизни.не стал говорить громкие слова – не хотел,чтобы это звучало неискренне. Тем не менее, телеведущий признался, чтопереживает утрату."Да, мы были знакомы, но это было достаточно давно. Ещев период работы над программой "Угадай мелодию". Это был 95-й год,более 20 лет назад. Очень жалко, очень жалко", – сказал Пельш в эфиреЦеремония прощания с композитором и психотерапевтом ЕленойДединской проходит 5 марта в больнице имени Мухина. Дединская получилаизвестность, благодаря музыке к кино, спектаклям, а также телешоу. В числе ееработ – "Женщина дня", "Марсианские хроники", "Угадаймелодию с Валдисом Пельшем", "Я сама с Юлией Меньшовой" и "Взглядс Александром Любимовым".Дединская помимо композиторской работы занималасьмузыкальной психотерапией. Она выпустила целый ряд альбомов с инструментальноймузыкой. в своем интервью подчеркнул, что у композитора были болееблизкие люди, способные выразить скорбь и сожаление от души.Известный шоумен с самого создания программы"Угадай мелодию" стал ее ведущим. В 1997 году за работу на проектетелеведущий был награжден престижной премией "ТЭФИ" в номинации"Ведущий развлекательной программы". Телезвезда увлекается музыкой сдетства. В 1983 году, вместе с Алексеем Кортневым, Валдис Пельш основал группу "Несчастныйслучай", в которой играл на протяжении 14 лет.