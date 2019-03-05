Телеведущую и балерину ждут в Следственном комитете. Ксения Собчак и Анастасия Волочкова могут знать об убийстве влиятельного бизнесмена.

Телеведущую и балерину ждут в Следственном комитете. КсенияСобчак и Анастасия Волочкова могут знать об убийстве влиятельного бизнесмена.Спустя 10 лет после смерти предпринимателя ШабтаяКалмановича правоохранительные органы решили возобновить расследование. Для дачипоказаний вызваны многие звезды отечественного шоу-бизнеса, которые так или иначевзаимодействовали с бизнесменом.Среди тех, кто оказался в очереди на допрос оказались КсенияСобчак, Анастасия Волочкова, Влад Сташевский и Земфира. Последняя, к слову, ужепобывала в кабинетах СК.Звезда рассказала представителям власти все, что знала о Калмановиче."К ней вопросов больше нет", – сообщила помощница Земфиры Марина Захарова. Об этом сообщает .Напомним, Шабтая Калмановича убили в 2009 году в Москве на Краснопресненскойнабережной. Бизнесмена застрелили прямо в машине. Помимо него в авто находилсятолько личный водитель, который был тяжело ранен, но из последних сил попыталсясделать неудачную попытку преследования убийц своего работодателя. Следственныморганам тогда не удалось найти заказчика и исполнителя преступления, поэтому расследованиебыло заморожено.Бизнесмен был очень дружен с представителями отечественнойэстрады. Шабтай тесно общался также с Иосифом Кобзоном, Александром Розенбаумоми Владимиром Винокуром. С подачи Калмановича в Россию приезжали с концертами Хосе Каррерас, Лайза Минелли и Майкл Джексон.