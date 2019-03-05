Телеведущую и балерину ждут в Следственном комитете. Ксения
Собчак и Анастасия Волочкова могут знать об убийстве влиятельного бизнесмена.
Телеведущую и балерину ждут в Следственном комитете. Ксения
Собчак и Анастасия Волочкова могут знать об убийстве влиятельного бизнесмена.
Спустя 10 лет после смерти предпринимателя Шабтая
Калмановича правоохранительные органы решили возобновить расследование. Для дачи
показаний вызваны многие звезды отечественного шоу-бизнеса, которые так или иначе
взаимодействовали с бизнесменом.
Среди тех, кто оказался в очереди на допрос оказались Ксения
Собчак, Анастасия Волочкова, Влад Сташевский и Земфира. Последняя, к слову, уже
побывала в кабинетах СК.
Звезда рассказала представителям власти все, что знала о Калмановиче.
"К ней вопросов больше нет", – сообщила помощница Земфиры Марина Захарова. Об этом сообщает .
Напомним, Шабтая Калмановича убили в 2009 году в Москве на Краснопресненской
набережной. Бизнесмена застрелили прямо в машине. Помимо него в авто находился
только личный водитель, который был тяжело ранен, но из последних сил попытался
сделать неудачную попытку преследования убийц своего работодателя. Следственным
органам тогда не удалось найти заказчика и исполнителя преступления, поэтому расследование
было заморожено.
Бизнесмен был очень дружен с представителями отечественной
эстрады. Шабтай тесно общался также с Иосифом Кобзоном, Александром Розенбаумом
и Владимиром Винокуром. С подачи Калмановича в Россию приезжали с концертами Хосе Каррерас, Лайза Минелли и Майкл Джексон.