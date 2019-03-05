Цель мероприятия – формирование здорового образа жизни, популяризация спорта и мотивация к правильному выбору...

Сотрудники ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по г. Москве организовали и провели лыжный пробег «Россия – территория без наркотиков» на территории парка «850-летия Москвы».Цель мероприятия – формирование здорового образа жизни, популяризация спорта и мотивация к правильному выбору.В организации лыжного пробега приняли участие: префектура ЮВАО г. Москвы, Управы районов Марьино и Лефортово, ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО города Москвы», ГБУ г. Москвы «Центр физической культуры спорта ЮВАО города Москвы» Департамента спорта г. Москвы, лыжно-биатлонный клуб ProBiathlon, ЦКС УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, ОМВД России по району Марьино, ФКУЗ МСЧ МВД России по г. Москве.В начале мероприятия с приветственным словом выступили: заместитель начальника ГУНК МВД России действительный государственный советник РФ 3 класса Сергей Сотников; заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Черенков; Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Елена Замолодчикова.Также в мероприятии приняли участие общественные организации.Лыжный пробег разделили на 2 части – для детей и для взрослых. Все маленькие участники соревнования получили подарки от УНК ГУ МВД России по г. Москве. Победители и призеры взрослого пробега были отмечены благодарственными письмами от руководства Управления.Все участники соревнований получили заряд бодрости и позитивное настроение, отметили необходимость подобного рода спортивных мероприятий.В мероприятии приняли участие 80 человек, из них 20 несовершеннолетних.