После того как водитель привез пассажира, он потребовал отдать ему все денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 41-летнего приезжего по подозрению в грабеже.В дежурную часть обратился 63-летний мужчина. Он рассказал, что вызвал такси для поездки на Новоорловскую улицу. После того как водитель привез пассажира, он потребовал отдать все денежные средства, однако, получив отказ, избил его, забрал деньги и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Ломоносовском проспекте.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93