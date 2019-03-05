Злоумышленники были задержаны после получения денежных средств за наркотическое средство в результате оперативно-розыскных мероприятий...

«Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов ОСН «Гром» задержали подозреваемых в сбыте наркотиков в особо крупном размере», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате проверки оперативной информации полицейские установили, что ранее судимая 40-летняя жительница Подмосковья и 55-летний ранее судимый приезжий мужчина могут быть причастны к распространению наркотиков. После установления их личностей полицейским стало известно, что злоумышленники забирали запрещенные средства и вещества через тайники в различных районах города, фасовали и продавали также путем закладок.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Южном округе столицы полицейские задержали подозреваемых после получения денежных средств от сотрудника полиции, выступившего в роли покупателя наркотического средства. Оперативник передал им купюры-муляжи на сумму 1 млн 300 тысяч рублей, а злоумышленники в свою очередь передали ему неизвестное вещество, общим весом 1 кг 250 граммов. Исследование показало, что 503 грамма изъятого является наркотическим средством – производным 2-(1-Бутил-1H-индазол-3-карбоксамидо) уксусной кислоты. Остальное вещество направлено на исследование в рамках возбужденного уголовного дела.Следствием УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве