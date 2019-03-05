Принято думать, что несмотря на все политические и экономические разногласия, Москва и Минск действуют как союзники на международной арене и плечом к плечу противостоят давлению Запада. Возможно, так оно и было до недавнего времени. Теперь же президент братской республики Александр Лукашенко стремительно превращается в лучшего друга наших заокеанских партнеров.

Принято думать, что несмотря на все политические и экономические разногласия, Москва и Минск действуют как союзники на международной арене и плечом к плечу противостоят давлению Запада. Возможно, так оно и было до недавнего времени. Теперь же президент братской республики Александр Лукашенко стремительно превращается в лучшего друга наших заокеанских "партнеров".Новости из Белоруссии последнее время приходят одна тревожнее другой. В понедельник, 4 марта, Лукашенко сделал еще один шаг на тернистом пути сближения с Западом.Минск уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество американских дипломатов в республике. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИДа после встречи главы ведомства Владимира Макея с представителем Госдепа США Джорджем Кентом.Руководитель внешнеполитического ведомства братской республики – человек не простой. Эксперты называют Макея главным сторонником сближения с Западом. Министра иностранных дел Лукашенко очень ценит: несмотря на авторитарный стиль руководства, Батька всегда советуется со своим главным дипломатом по любым значимым вопросам внешней политики.Ограничения на количество дипломатов в Белоруссии американцы ввели в 2008 году. В те годы в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и других западных столицах не стесняясь называли "последним диктатором Европы". Видимо, теперь главный "плохиш" Старого Света исправился и ведет себя хорошо, грех его не поощрить.На фоне медового месяца с Минском американцы продолжают усиливать давление на Россию. Неделю назад Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против Москвы. Ограничения затронут операции с российским госдолгом, а также банки и энергетический сектор.Налицо "полная симфония" внешней политики России и Белоруссии. Пока Москва противостоит экономическому давлению коллективного Запада, Лукашенко сломя голову бежит с ним договариваться.На прошлой неделе власти братской республики объявили об укреплении отношений с НАТО, на этой они договорились о расширении американского влияния внутри страны. Чего ждать от дальше?