Татьяне Булановой исполняется 50 лет. В честь круглой даты популярная певица дала откровенное интервью, в котором высказалась об изменах.

Татьяне Булановой исполняется 50 лет. В честь круглой даты популярная певица дала откровенное интервью, в котором высказалась об изменах.За плечами Татьяны Булановой осталось два брака: с продюсером Николаем Тагриным она прожила 13 лет, но ушла, когда влюбилась в футболиста Владислава Радимова, их брак продлился 11 лет. Певица отметила, что только благодаря ей их семья продержалась столько времени."Приходилось на что-то глаза закрывать. В браке можно многое прощать, даже измену. Например, если случилась долгая разлука, измена – чисто физический аспект, но если человек намеренно развлекается на стороне, вот тут прощать не надо", – убеждена Татьяна Буланова.Певица отметила, что знаменитостям в этом плане сложнее, ведь вся их жизнь, как на ладони, перед глазами у общественности. Иногда под этим давлением артисты принимают радикальные решения. "Вон Ани Лорак, может быть, и простила бы супруга-гулену, но его засняли в обнимку с девушкой. Грянул медийный скандал, логичным итогом которого стал развод. В этой ситуации исключительно мужчина виноват. Он должен был четко понимать, чем его похождения могут аукнуться", – цитирует артистку .Аналогичная ситуация произошла и с Татьяной Булановой. "Он познакомился с девушкой в ресторане, куда-то ее повел, не думая о том, что я медийная личность. Хочется тебе погулять – сто раз подумай. Или хотя бы сделай так, чтобы никто тебя не увидел. Когда пресса мусолит все это, становится противно", – заключила певица.О том, что подошла к своему 50-летнему юбилею будучи дважды разведенной, не жалеет. "Главное, что сейчас у меня два замечательных сына. Брак – это не только секс, но еще и дружба. Конечно, отношения между мужчиной и женщиной никогда легкими не бывают. Но и называть семью работой – неправильно. Когда я прихожу домой, мы должны вместе отдыхать: выпить бокал вина, посмотреть вместе кино или футбол или просто поговорить", – высказала свое мнение .