В Москве станет на один современный стадион больше: масштабная реконструкция пройдет на знаменитом Москвиче. Спортивный комплекс не ремонтировали с конца 60-х годов прошлого века. Теперь его площадь вырастет в пять раз, увеличится количество трибун. Что еще изменится?

В Москве станет на один современный стадион больше: масштабная реконструкция пройдет на знаменитом "Москвиче". Спортивный комплекс не ремонтировали с конца 60-х годов прошлого века. Теперь его площадь вырастет в пять раз, увеличится количество трибун. Что еще изменится?Трибуны и футбольное поле пока под снегом. Стадион "Москвич" словно застыл в ожидании глобальных перемен. То, что спортивный комплекс сильно обветшал, видно невооруженным глазом. Обваливается штукатурка, требует замены информационное табло, система освещения и покрытие беговых дорожек."Покрытие не просто устарело на сегодняшний день, но оно еще и травмоопасно не только для занятий спортом, но и для утренних пробежек", — говорит генеральный директор спортивной школы олимпийского резерва "Москвич" Иван Яровов.К реконструкции уже все готово. Больше всего она коснется трибун и футбольного поля. Трибуну после реконструкции будет не узнать: количество мест увеличится на 700. Кроме этого, благодаря решению проектировщиков, поднимаясь на свои места, зрители окажутся внутри одного из олимпийских колец.На эту идею авторов проекта натолкнул тот факт, что стадион "Москвич" сегодня — это еще и тренировочная база школы олимпийского резерва. Поэтому олимпийский символ должен быть виден с любой точки."Мы взяли за основу олимпийские кольца — символ Олимпиад. Использовали олимпийские цвета, выстроив в ряд пять трибун", — объясняет главный архитектор проекта реконструкции стадиона "Москвич" Игорь Куфонин.После завершения работ олимпийские кольца, словно в зеркале, отразятся в козырьке, защищающем зрителей от дождя. Построенный в 1969 году стадион "Москвич" не ремонтировался ни разу. Когда-то он принадлежал заводу "АЗЛК" — отсюда и название.Сейчас это база подготовки олимпийских чемпионов. Каждый день физкультурой и профессиональным спортом здесь занимаются около четырех тысяч человек. Здесь тренировались фигуристы Илья Авербух, Ирина Лобачева и Ирина Слуцкая. Сегодня реконструкции "Москвича" ждут сотни спортсменов и тренеров."Уже целый год об этом говорим — когда у нас будет новый стадион, будет праздник. Дети все спрашивают — когда будет, что будет?", — говорит старший тренер по футболу Спортивной школы олимпийского резерва "Москвич" Василий Трипольев."Нам очень не хватает летнего стадиона, так как у нас легкая атлетика. Нам и метать надо, и прыгать — прыжки в длину и все-все-все. Конечно, нам очень сильно этого не хватает, и будет больше детей приходить", — говорит тренер по легкой атлетике Спортивной школы олимпийского резерва "Москвич" Василий Харламов.После реконструкции здесь появится современное футбольное поле с подогревом, натуральным газоном и автоматическим поливом. Полностью обновят всю инфраструктуру для занятия легкой атлетикой. В подвале оборудуют тир для стрелковых видов спорта. Спортсмены смогут оценить новый стадион уже в 2021 году.