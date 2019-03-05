Певица записала эротичный видеоролик в
шиномонтаже. На нем Наталья Штурм в одежде, но издает звуки, имитирующие сексуальные
забавы.
Певица записала эротичный видеоролик в
шиномонтаже. На нем Наталья Штурм в одежде, но издает звуки, имитирующие сексуальные
забавы.
В ролике исполнительница вскрикивает,
постанывает и пытается изобразить половой акт. "Съемки
фильма для взрослых. Как назовем? Включайте творческие идеи", – цитирует комментарий
к видео Paparazzi.ru.
Отметим,
что любит эпатировать общественность откровенными фото и видео на
своей странице в Instagram. Каждый пост известной
певицы неизменно собирает массу комментариев.