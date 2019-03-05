Певица записала эротичный видеоролик в шиномонтаже. На нем Наталья Штурм в одежде, но издает звуки, имитирующие сексуальные забавы.

Певица записала эротичный видеоролик вшиномонтаже. На нем Наталья Штурм в одежде, но издает звуки, имитирующие сексуальныезабавы.В ролике исполнительница вскрикивает,постанывает и пытается изобразить половой акт. "Съемкифильма для взрослых. Как назовем? Включайте творческие идеи", – цитирует комментарийк видео Paparazzi.ru.Отметим,что любит эпатировать общественность откровенными фото и видео насвоей странице в Instagram. Каждый пост известнойпевицы неизменно собирает массу комментариев.