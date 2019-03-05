Российские моряки положили конец безрассудным действиям украинцев в районе Керченского пролива. Дважды устроивший стрельбу неподалеку от Крымского моста флот Незалежной теперь вряд ли посмеет даже приблизиться к переправе.

Российские моряки положили конец безрассудным действиям украинцев в районе Керченского пролива. Дважды устроивший стрельбу неподалеку от Крымского моста флот Незалежной теперь вряд ли посмеет даже приблизиться к переправе.Все благодаря укреплению российской военно-морскойгруппировки у Керченского пролива. Спокойствие в районе Крымского моста взялисьобеспечивать корабли и подводные лодки Черноморского флота.Чего стоит один только "Вышний Волочек".Современный корвет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", эффектныепуски которых по террористам в Сирии изрядно напугали наших западных"партнеров".На днях военно-морская группировка у Крымского моста вновьпополнилась. На боевое дежурство встали два десантных катера БК-1 Росгвардии.Они успешно прошли ходовые испытания в Севастополе.Катеры оснащены навигационным и радиотехническимоборудованием и могут маневрировать при любой погоде на скорости до 80километров в час. Корабли будет дислоцироваться в Керчи, совсем неподалеку отУкреплением военно-морских сил у Керченского пролива Россияответила на ноябрьскую провокацию украинских ВМС и недавними маневрамиукраинских моряков. В прошлом месяце они дважды проводили маневры со стрельбойнедалеко от переправы.В Киеве вообще полно горячих голов, призывающих крадикальным мерам против . Одни предлагали подорвать переправу,другие высказывали идею нанести по ней артиллерийский удар. Были и те, ктохотел атаковать мост авиацией.