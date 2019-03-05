Российские моряки положили конец безрассудным действиям украинцев в районе Керченского пролива. Дважды устроивший стрельбу неподалеку от Крымского моста флот Незалежной теперь вряд ли посмеет даже приблизиться к переправе.
Российские моряки положили конец безрассудным действиям украинцев в районе Керченского пролива. Дважды устроивший стрельбу неподалеку от Крымского моста флот Незалежной теперь вряд ли посмеет даже приблизиться к переправе.
Все благодаря укреплению российской военно-морской
группировки у Керченского пролива. Спокойствие в районе Крымского моста взялись
обеспечивать корабли и подводные лодки Черноморского флота.
Чего стоит один только "Вышний Волочек".
Современный корвет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", эффектные
пуски которых по террористам в Сирии изрядно напугали наших западных
"партнеров".
На днях военно-морская группировка у Крымского моста вновь
пополнилась. На боевое дежурство встали два десантных катера БК-1 Росгвардии.
Они успешно прошли ходовые испытания в Севастополе.
Катеры оснащены навигационным и радиотехническим
оборудованием и могут маневрировать при любой погоде на скорости до 80
километров в час. Корабли будет дислоцироваться в Керчи, совсем неподалеку от
.
Укреплением военно-морских сил у Керченского пролива Россия
ответила на ноябрьскую провокацию украинских ВМС и недавними маневрами
украинских моряков. В прошлом месяце они дважды проводили маневры со стрельбой
недалеко от переправы.
В Киеве вообще полно горячих голов, призывающих к
радикальным мерам против . Одни предлагали подорвать переправу,
другие высказывали идею нанести по ней артиллерийский удар. Были и те, кто
хотел атаковать мост авиацией.