Актрису Ирину Лачину многие знают по сериалам Леди Бомж и Леди Босс - роль импульсивной Лизаветы Басаргиной принесла ей настоящую популярность. В программе Судьба человека Ирина рассказала Борису Корчевникову, как решилась стать актрисой.

Актрису Ирину Лачину многие знают по сериалам "Леди Бомж" и "Леди Босс" — роль импульсивной Лизаветы Басаргиной, отсидевшая срок за преступление, которого не совершала, но сумевшей полностью изменить свою жизнь, принесла Лачиной настоящую популярность.В новом выпуске программы "Судьба человека" Ирина рассказала Борису Корчевникову, что становиться актрисой она сначала вообще не собиралась — была отличницей в английской спецшколе и могла поступить в любой институт.Однако выбор профессии затянулся, и судьбу девушки решал случай — режиссер Всеволод Шиловский предложил ей сыграть в фильме "Блуждающие звезды". Роль оперной звезды Рейзл принесла Лачиной первую известность и стала поворотной — Ирина решила пойти по стопам родителей.Правда, призналась Лачина, она долгое время страдала от того, что интересна другим только как дочка "главной цыганки страны" (ведь мама Ирины — актриса Светлана Тома, та самая цыганка Рада из легендарного фильма "Табор уходит в небо").Вспоминая первую любовь, актриса рассказала, что сама прекратила эти отношения – ее избранник оказался женат."Я поняла, что все, что с нами происходит в жизни — это урок. И в любви нельзя строить планы и загадывать что-то за других", — пояснила она.Своего будущего мужа Олега Будрина Лачина встретила, когда училась в Щукинское училище. Молодые люди сначала не обращали внимания друг на друга. Более, того Олег давал советы своему другу, как покорить Ирину, а Лачина помогала подруге, которой нравился Будрин. Но однажды они оказались вместе на праздновании Нового года. Пара начала общаться, потом встречаться."Когда моя подруга поняла, что я тоже нравлюсь Олегу, она сказала только одну фразу: "У вас будут очень красивые дети". И я ей очень благодарна за это", — вспоминает Ирина.Дочка Мария родилась в 1991 году. По словам актрисы, ей тогда казалось, что растить ребенка придется в одиночку. Однако ее опасения оказались напрасными. Супруги вместе уже почти 30 лет, хотя за эти годы случалось всякое, и им многое пришлось пережить.Почему муж Ирины долго не делал ей предложение? Зачем он подарил ей 200 свадебных платьев, хотя пышной свадьбы у пары не было? И кого актриса считает своими крестными родителями в профессии? Ответы — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".