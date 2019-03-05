Депутат Виталий Милонов вступился за ведущую программы Жить здорово! после скандала с танцующей маткой. Политик назвал Елену Малышеву лучиком света здоровья.

Депутат Виталий Милонов вступился за ведущую программы "Жить здорово!" после скандала с "танцующей маткой". Политик назвал Елену Малышеву "лучиком света здоровья".Государственный деятель отметил, что врач-терапевт освещает в своих передачах важные для людей проблемы и популяризирует здоровый образ жизни. По мнению Виталия Милонова, советы профессора телезрителям гораздо полезнее, чем рекомендации лидера группировки "Ленинград" молодым артистам."На фоне матершинника Сергея Шнурова, который дает рекомендации молодым исполнителям, как им лучше снять трусы перед камерой, Елена Малышева – лучик света, причем света здоровья", – передает его слова .Напомним, в феврале этого года на Первом канале был показан выпуск шоу "Жить здорово!", где актриса Светлана Галка предстала в костюме, который изображает строение матки. Передачу раскритиковали как пользователи Сети, так и российские политики. Члены партии "Коммунисты России" потребовали, чтобы врача отстранили от эфиров, сообщает агентство .Сама позднее ответила всем недоброжелателям. Она заявила, что ее телепрограмма носит не научный, а развлекательный характер, и потому использование таких приемов не заслуживает осуждения. "Честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос, как же ты появился на свет", – рассказала врач в интервью радиостанции "Говорит Москва".