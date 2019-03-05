Футболист и супругой
оставили семимесячную дочку на попечение бабушки ради похода в ресторан. Дмитрий
Тарасов и Анастасия Костенко устроили себе романтический ужин.
Футболист и супругой
оставили семимесячную дочку на попечение бабушки ради похода в ресторан. Дмитрий
Тарасов и Анастасия Костенко устроили себе романтический ужин.
Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой поделился свежим фото с возлюбленной в своем Instagram. "С любимой",
– подписал новый снимок Дмитрий
Тарасов, сопроводив
публикацию хештегами — "семья", "жена", "доча
спит", "бабушка с внучкой" и "любовь".
Полузащитник "Локоматива" с супругой стараются
радовать себя вечерами вдвоем, наслаждаясь компанией друг друга. Комментируя
фото, пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни порадовались за молодых
родителей, а другие осудили Дмитрия Тарасова за то, бросившего Ольгу Бузову и нелестно
высказались о внешности его нынешней жены-модели.
"Красивые и счастливые", "Молодцы!
Берегите свою любовь от злых, грязных людей!", "Настя, вот здесь ты очень
хороша! Не расслабляйся и всегда будь ухожена. Статус обязывает. Счастья Вам", – высказались поклонники и Анастасии Костенко.
"Что с той устрицы жрал, что с этой", "Она
просто серая мышь, жиденькие волоски и внешность так себе, он скоро гулять начнет",
"Фото конечно знаковое, вот все говорят, мужик найдет новую бабу, радуется
жизни, а потом бац и все... Рядом… мышь, с интеллектом модели, а бывшая
красотка и умница поплакала и живет на полную катушку. Вернуть бы прошлое, а
нет. Сиди с этой, оба с кислыми минами", – прокомментировали снимок
критики.
Напомним,
что у есть девятилетняя дочка Ангелина от отношений с Оксаной
Пономаренко. В браке с Анастасией Костенко у футболиста родился второй ребенок,
малышку супруги назвали Миланой. Кроме того, перед Костенко футболист был женат на Ольге
Бузовой.