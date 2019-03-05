Футболист и супругой оставили семимесячную дочку на попечение бабушки ради похода в ресторан. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко устроили себе романтический ужин.

Футболист и супругойоставили семимесячную дочку на попечение бабушки ради похода в ресторан. ДмитрийТарасов и Анастасия Костенко устроили себе романтический ужин.Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой поделился свежим фото с возлюбленной в своем Instagram. "С любимой",– подписал новый снимок ДмитрийТарасов, сопроводивпубликацию хештегами — "семья", "жена", "дочаспит", "бабушка с внучкой" и "любовь".Полузащитник "Локоматива" с супругой стараютсярадовать себя вечерами вдвоем, наслаждаясь компанией друг друга. Комментируяфото, пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни порадовались за молодыхродителей, а другие осудили Дмитрия Тарасова за то, бросившего Ольгу Бузову и нелестновысказались о внешности его нынешней жены-модели."Красивые и счастливые", "Молодцы!Берегите свою любовь от злых, грязных людей!", "Настя, вот здесь ты оченьхороша! Не расслабляйся и всегда будь ухожена. Статус обязывает. Счастья Вам", – высказались поклонники и Анастасии Костенко."Что с той устрицы жрал, что с этой", "Онапросто серая мышь, жиденькие волоски и внешность так себе, он скоро гулять начнет","Фото конечно знаковое, вот все говорят, мужик найдет новую бабу, радуетсяжизни, а потом бац и все... Рядом… мышь, с интеллектом модели, а бывшаякрасотка и умница поплакала и живет на полную катушку. Вернуть бы прошлое, анет. Сиди с этой, оба с кислыми минами", – прокомментировали снимоккритики.Напомним,что у есть девятилетняя дочка Ангелина от отношений с ОксанойПономаренко. В браке с Анастасией Костенко у футболиста родился второй ребенок,малышку супруги назвали Миланой. Кроме того, перед Костенко футболист был женат на ОльгеБузовой.