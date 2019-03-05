Ирина Лачина принесла телеведущему Борису Кочевникову ворох свадебных
платьев. Артистка призналась, что долгое время переживала, что не устроила
торжество.
Ирина Лачина принесла телеведущему Борису Кочевникову ворох свадебных
платьев. Артистка призналась, что долгое время переживала, что не устроила
торжество.
Ирина Лачина – дочь звезды фильма "Табор уходит в небо"
Светланы Тома, пришла в студию программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1"
с большим чемоданом. Звезду сопровождал супруг артист Олег Будрин.
Во время записи передачи Борис открыл чемодан и изумился. Тот был доверху набит подвенечными нарядами. Артистка и ее муж отметили, что привезли
с собой лишь малую часть от своей "коллекции".
На 10-летие супружеских отношений Олег сделал возлюбленной
невероятный подарок. Мужчина презентовал Ирине 200 свадебных платьев.
"У нас не было свадьбы. Ира выходила замуж в черном костюме
между лекциями в институте. Она была на шестом месяце беременности. Она мне периодически
говорила: "У нас даже свадьбы не было! У меня не было белого платья. И потом у
нее стало их много", – рассказал Будрин Корчевникову.
Ведущий шоу пытался выяснить у супруга артистки, где тот
взял столько нарядов. Борис предположил, что Олег выкупил целый салон. Меж
тем, Лачина и Будрин старательно уходили от прямого ответа. Пояснять происхождение подвенечных платьев они явно не собирались. "Он мне их привез, важен итог", -
юлила Ирина.