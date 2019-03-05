Ирина Лачина принесла телеведущему Борису Кочевникову ворох свадебных платьев. Артистка призналась, что долгое время переживала, что не устроила торжество.

Ирина Лачина принесла телеведущему Борису Кочевникову ворох свадебныхплатьев. Артистка призналась, что долгое время переживала, что не устроилаторжество.Ирина Лачина – дочь звезды фильма "Табор уходит в небо"Светланы Тома, пришла в студию программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1"с большим чемоданом. Звезду сопровождал супруг артист Олег Будрин.Во время записи передачи Борис открыл чемодан и изумился. Тот был доверху набит подвенечными нарядами. Артистка и ее муж отметили, что привезлис собой лишь малую часть от своей "коллекции".На 10-летие супружеских отношений Олег сделал возлюбленнойневероятный подарок. Мужчина презентовал Ирине 200 свадебных платьев."У нас не было свадьбы. Ира выходила замуж в черном костюмемежду лекциями в институте. Она была на шестом месяце беременности. Она мне периодическиговорила: "У нас даже свадьбы не было! У меня не было белого платья. И потом унее стало их много", – рассказал Будрин Корчевникову.Ведущий шоу пытался выяснить у супруга артистки, где тотвзял столько нарядов. Борис предположил, что Олег выкупил целый салон. Межтем, Лачина и Будрин старательно уходили от прямого ответа. Пояснять происхождение подвенечных платьев они явно не собирались. "Он мне их привез, важен итог", -юлила Ирина.