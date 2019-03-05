На зимней Универсиаде в Красноярске сноубордисты разыграли два комплекта наград в параллельном гигантском слаломе. Три медали из шести завоевали российские спортсмены.

На зимней Универсиаде в Красноярске сноубордисты разыграли два комплекта наград в параллельном гигантском слаломе. Три медали из шести завоевали российские спортсмены.У мужчин Дмитрий Сарсембаев занял третье место. Победил поляк Оскар Квятковский, который в финале победил соотечественника Михала Новачика.В женских соревнованиях россиянка Милена Быкова завоевала серебряную медаль, уступив в финале по сумме двух заездов Чон Херим из Южной Кореи​​​. Бронза досталась еще одной россиянке Наталье Соболевой.