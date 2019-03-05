Российские спортсмены завоевали еще две золотые медали на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Отличились Сергей Горланов и Мария Вяткина, которые победили в индивидуальных гонках преследования в спортивном ориентировании на лыжах.

Российские спортсмены завоевали еще две золотые медали на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Отличились Сергей Горланов и Мария Вяткина, которые победили в индивидуальных гонках преследования в спортивном ориентировании на лыжах.У мужчин вторым стал другой россиянин Владислав Киселев, третьим — финн Миса Туомала. В соревнованиях у женщин второе место заняла финка Мирка Маарит Суутари, третье — ее соотечественница Лииза Майя Ненонен.Еще одно серебро нашей команде принесла шорт-трекистка Екатерина Ефременкова, которая заняла второе место на дистанции 500 м. Победила француженка Орель Монвуазен, третьей стала южнокореянка Пак Чжи Юн.