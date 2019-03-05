В Красноярске завершился третий медальный день зимней Универсиады. Сборная России упрочила лидерство в общекомандном зачете, завоевав 10 из 21 разыгрывавшихся наград.

В Красноярске завершился третий медальный день зимней Универсиады. Сборная России упрочила лидерство в общекомандном зачете, завоевав 10 из 21 разыгрывавшихся наград.В понедельник было разыграно семь комплектов наград. Россияне завоевали две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.По итогам трех дней в активе сборной России 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Южной Кореи (3-1-1), третье – команда Швейцарии (2-2-1).