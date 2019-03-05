В Приморском крае на 96 году ушел из жизни летчик-истребитель и журналист Андрей Федотович Дудко. Прощание с покойным состоится 6 марта в Свято-Серафимовском монастыре, что на острове Русский.

В Приморском крае на 96 году ушел из жизни летчик-истребитель и журналист Андрей Федотович Дудко. Прощание с покойным состоится 6 марта в Свято-Серафимовском монастыре, что на острове Русский, сообщает агентство РИА Новости.Андрей Дудко – ветеран Великой Отечественной. Правда воевал он пехотинцем, а летное училище имени Сталина закончил только в 1946 году. После чего служил в Приморье пилотом истребителя. Позднее Дудко работал в газете "Боевая вахта".Кстати, сегодня же состоялась церемония возложения цветов к могиле Иосифа Сталина на Красной площади. Мероприятие посвящено шестьдесят шестой годовщине смерти советского лидера. В нем приняли участие около 200 членов партии КПРФ.