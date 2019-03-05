Легендарная артистка Маргарита Терехова из-за болезни Альцгеймера должна находиться под круглосуточным наблюдением. Семь лет за звездой ухаживала Мария Диброва, однако менее месяца назад родственники артистки уволили ее, как она говорит, без объяснения причин. В отместку обиженная сиделка пошла к журналистам.

Легендарная артистка Маргарита Терехова из-за болезни Альцгеймера должнанаходиться под круглосуточным наблюдением. Семь лет за звездой ухаживала МарияДиброва, однако менее месяца назад родственники артистки уволили ее, как она говорит, без объяснения причин. В отместкуобиженная сиделка пошла к журналистам."Не понимаю, за что со мной так поступили эти люди. Они мнебыли как семья. Маргарита Борисовна – как мой ребенок, она хрустальная моя ваза.Проработав семь лет, выгнать меня на улицу, из своей души, из своего сердца. Яполучила нож в спину", – рыдала Диброва в студии "Пусть говорят" Первогоканала.Бывшая сиделка Тереховой уверяла присутствующих на съемочнойплощадке, что долгие годы служила звезде советского кино верой и правдой. Онабыла так привязана к Маргарите Териховой, что фиксировала в блокнот каждый шагпотерявшей рассудок артистки.Свои записи Мария отдала редакторам ток-шоу, которыепродемонстрировали "дневник самочувствия" актрисы в эфире. Также женщинарассказала, что за время работы успела сделать множество снимков страдающей отнеизлечимого недуга знаменитости, якобы себе на память. Диброва отметила, что снимки также отдала сотрудникам "Пусть говорят"."В мои обязанности входило медицинское обслуживание Маргариты Борисовны. За шесть лет я не вызывала ни разу скоруюпомощь. С врачами общалась. За этот период дважды лежала с Маргаритой Борисовнойв больнице. Инъекции, медикаменты, прогулки, массажи легкие. Полностью весь ееоблик. Первое время мы с ней ходили в салон красоты, потому что она оченьбоялась воды. Такая особенность у болезни Альцгеймера", – выкладывала как надуху женщина.Диброва не уставала напоминать гостям программы, как сильноона была привязана к своей подопечной, также экс-сиделка звезды постоянноповторяла, что ухаживать за человеком с таким диагнозом очень тяжело."Два года она уже прикована к постели. Мы ее каждый день поднимали,как это не тяжело, водим, сажаем в кресло, я ее кормлю в кресле", – продолжала свои откровения Мария.Не постеснялась онарассказать о том, как дети общаются с больной Тереховой. "Дочь Аня была финансовымдиректором. Все финансы были на Ане. Сын Саша не уделял никакого внимания. Мамавсегда стучалась. У него отдельная комната. Он ее не пускал, замыкался в себе.Потом он ушел на другое жилье", – отмечала бывшая сиделка.Присутствующие осудилидействия Марии. Многие не понимали, чего добивается от звездного семействаженщина, которая, по сути, была простой прислугой в доме. Женщине посоветовали оставить детей Териховой в покое.