УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Ким Марины Евгеньевны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Ким Марины Евгеньевны, 2003 года рождения, которая 4 марта 2019 года ушла из дома в г. Московский. и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост 158-160 см, азиатской внешности, волосы темно-русые, длинные, лицо овальное, глаза карие.Была одета: светло-коричневая куртка, черные брюки, светло-коричневые ботинки.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56 - 82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38