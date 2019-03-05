Представители Google опубликовали результаты внутреннего отчета, из которого следует, что, несмотря на попытки создать равные условия труда для мужчин и женщин, у руководства компании это получилось не до конца. В частности, мужчинам платят меньше, чем женщинам, которые занимают ту же должность.

Представители Google опубликовали результаты внутреннего отчета, из которого следует, что, несмотря на попытки создать равные условия труда для мужчин и женщин, у руководства компании это получилось не до конца. В частности, мужчинам платят меньше, чем женщинам, которые занимают ту же должность.Интересно, что при этом руководство Google потратило 10 миллионов долларов на "корректировки зарплат". Журналисты NY Times обратили внимание на то, что женщины-программисты, которые занимали должность Software Engineer Level IV, зарабатывали больше мужчин.Многие СМИ, впрочем, встали на защиту Google. Они отметили, что по одной должности нельзя судить о положении дел во всей компании.После публикации отчета несколько западных СМИ заявили, что по одной должности нельзя судить об общем положении дел в Google.Вскоре после выхода материала NY Times в Google уравняли зарплату женщинам-программистам и мужчинам."Корректирующие надбавки" в компании получили более 10,5 тысячи человек. Они составили в среднем по 900 долларов на человека.