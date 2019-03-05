Когда ребята оказывались без присмотра взрослых, он привлекал их внимание обещаниями сладостей

Когда ребята оказывались без присмотра взрослых, он привлекал их внимание обещаниями сладостейВ Гусь-Хрустальном 26-летнего местного жителя обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей. Следователи доказали его причастие к шести преступлениям.Летом 2017 и в январе 2018 года мужчина высматривал детей на улицах. Если ребята оказывались без присмотра взрослых, привлекал их внимание, обещаниям сладостей, а затем, используя беспомощность малышей, совершал противоправные действия. Пострадавшие дети в возрасте 9-ти и 7-ти лет боялись рассказать родным о произошедшем.Мужчину поймали в апреле прошлого года. По результатам экспертизы молодого человека признали страдающим расстройством сексуального предпочтения, он нуждается в принудительном лечении у психиатра.Уголовное дело направлено в суд. С детьми работает психолог. Раскрытие преступления обеспечено взаимодействием с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Гусь-Хрустальному району.