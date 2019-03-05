В частной клинике, расположенной на Рублевском шоссе в Москве, обрушился лифт, внутри которого находились люди. Всем им удалось выбраться. Сведений об их состоянии пока нет.

В частной клинике в Москве обрушился лифт, внутри которого находились люди.Инцидент произошел в частной офтальмологической клинике, расположенной по адресу Рублевское шоссе, д. 48/1. В лифте находились шесть человек. Как сообщил ТАСС сообщил источник в экстренных службах, всем им удалось выбраться. Сведений об их состоянии пока нет.