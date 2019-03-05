В Московском зоопарке вышли из зимней спячки, которая длилась почти пять месяцев, степные сурки. Проснулся восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки — Нагайна и Сара, - говорится в сообщении. Как сообщается на сайте Московского зоопарка, грызуны крепко спали в своей норе с середины октября. За время сна они потеряли около трети веса.

В Московском зоопарке вышли из зимней спячки, которая длилась почти пять месяцев, степные сурки. "Проснулся восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки — Нагайна и Сара", — сообщается на сайте Московского зоопарка. Грызуны крепко спали в своей норе с середины октября.За время сна они потеряли около трети веса. Например, Арчи в октябре весил около 6,5 килограмма, а сейчас — всего 4,7 килограмма. Голодных зверьков зоологи уже начали кормить салатом и овощами.Посетители зоопарка уже могут увидеть самца Арчи, когда установится хорошая погода, из норок выйдут самки Сара и Нагайна.В природе сурки могут проводить в спячке более полугода. Если теплеет рано, то зверьки могут проснуться в конце февраля, а если приход весны задерживается, то они спят до конца марта.Степные сурки обитают на территории Восточной Европы и Северного Казахстана. Этот вид занесен в Международную красную книгу, а также в Красную книгу некоторых регионов.