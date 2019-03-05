В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым - великим ученым, академиком РАН, лауреатом Нобелевской премии по физике. Панихида проходит в научном центре РАН на Университетской набережной, там же находился рабочий кабинет Алферова.

В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым — великим ученым, академиком РАН, лауреатом Нобелевской премии по физике. Панихида проходит в научном центре РАН на Университетской набережной, там же находился рабочий кабинет Алферова.В знак особой чести у гроба академика выставлены часовые, а в зале размещены флаг России и флаг Санкт-Петербурга с траурными лентами. Проститься с усопшим уже пришли сотни человек, передает телеканал "Россия 24".Алферов скончался 1 марта в возрасте 88 лет, до своего 89-го дня рождения он не дожил двух недель. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.После гражданской панихиды академик будет похоронен на Комаровском кладбище.