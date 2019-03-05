Третьеклассники посетили музей милиции, познакомились с работой экспертов-криминалистов и сотрудников патрульно-постовой службы.

По доброй традиции полицейские Петушинского района пригласили в гости младших школьников Костеревской средней школы № 2. Для ребят сотрудники полиции подготовили интересную программу.Ветеран МВД по Петушинскому району майор милиции в отставке Сергей Гусаров провел для учащихся познавательную экскурсию по музею, познакомил с историей образования петушинской милиции с момента основания до настоящего времени, рассказал о сотрудниках различных служб, стоявших у истоков становления службы. Третьеклассники смогли увидеть фотографии милиционеров прошлых лет и тех, кто в годы Великой Отечественной войны, сменив милицейский мундир на солдатскую шинель, сражался за Родину.Член Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району, ветеран органов внутренних дел майор милиции в отставке Александр Мольков рассказал об интересных случаях из практики, заинтересовав гостей историей о задержании преступника во время его службы в уголовном розыске.Кроме того, ребятам предложили побывать в рабочих кабинетах сотрудников различных служб. В классе патрульно-постовой службы сотрудники полиции рассказали о применении наручников, резиновой дубинки и бронежилета. Дети с интересом примерили бронежилет и бронешлем. Эксперт-криминалист показал, как полицейские изымают следы с места преступления, проводят экспертизы, познакомил с содержимым чемодана эксперта.В конце встречи дети поблагодарили ветеранов и полицейских за увлекательную экскурсию, а стражи порядка пожелали ребятам успешной учебы и еще раз напомнили о неободимости безопасного и законопослушного поведения.