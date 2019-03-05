Возрождение вытрезвителей в России готовят депутаты Госдумы. Они готовят законопроект об этом. Как подчеркнул один из его авторов, глава комитета по соцполитики Совета Федерации Валерий Рязанский, услуги вытрезвителей оплатят сами граждане.

Возрождение вытрезвителей в России готовят депутаты Госдумы. Они готовят законопроект об этом. Как подчеркнул один из его авторов, глава комитета по соцполитики Совета Федерации Валерий Рязанский, услуги вытрезвителей оплатят сами граждане.По его мнению, платить за услуги вытрезвителя должны те пьяные, что ходят по улицам. Он признает, что в нынешних условиях брать с них деньги за услуги отрезвления невозможно. Поэтому Рязанский предлагает создать на базе муниципально-частного партнерства такие механизмы, сообщает ТАСС. Сенатор озабочен тем, что ни одно ведомство не занимается вопросами комплексной задачи по вытрезвлению граждан. Как будет осуществляться оплата услуг вытрезвителей, сенатор не уточняет.Кроме самих вытрезвителей, считает российский сенатор, нужно ввести практику посещения семей, члены которых регулярно будут оказываться в этих специализированных учреждениях.Российские вытрезвители на федеральном уровне были закрыты в 2011 году. При этом МВД было лишено полномочий по их содержанию.Правительство пока не прислало отзыв на законопроект о втором пришествии вытрезвителей в Россию. При этом Минздрав России подчеркивает, что Российская Федерация — это далеко не самая первая страна по употреблению алкоголя. Алкоголизация населения, по данным органов здравоохранения понизилась на 40%. Сейчас в России потребляют порядка 10 литров алкоголя. В Литве — 18, в Белоруссии — 16.