В Саратовской области суд заключил под стражу группу граждан, причастных к деятельности запрещенного в России экстремистского объединения Таблиги Джамаат (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

В Саратовской области суд заключил под стражу группу граждан, причастных к деятельности запрещенного в России экстремистского объединения "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба регионального УФСБ.В ходе обысков в квартирах организаторов и активных участников группы, изъято большое количество религиозной литературы, внесенной в федеральный список экстремистских материалов, а также документы, имеющие значение для доказательства преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело, передает телеканал "Россия 24".