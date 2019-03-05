Было установлено, что один из подозреваемых путем обещаний и убеждений остаться безнаказанными вовлек несовершеннолетнего в противоправную деятельность...
Следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы привлечен к уголовной ответственности 24-летний приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в вовлечении несовершеннолетнего в совершение грабежа.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о грабеже. По словам заявителя, двое злоумышленников зашли в помещение одного из столичных супермаркетов и похитили продукцию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Новоясеневском проспекте задержали двоих подозреваемых в возрасте 17-ти и 24-х лет.
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».
В ходе следствия установлено, что один из подозреваемых путем обещаний и убеждений остаться безнаказанными вовлек несовершеннолетнего в противоправную деятельность.
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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