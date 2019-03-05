Было установлено, что один из подозреваемых путем обещаний и убеждений остаться безнаказанными вовлек несовершеннолетнего в противоправную деятельность...

Следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы привлечен к уголовной ответственности 24-летний приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в вовлечении несовершеннолетнего в совершение грабежа.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о грабеже. По словам заявителя, двое злоумышленников зашли в помещение одного из столичных супермаркетов и похитили продукцию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Новоясеневском проспекте задержали двоих подозреваемых в возрасте 17-ти и 24-х лет.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».В ходе следствия установлено, что один из подозреваемых путем обещаний и убеждений остаться безнаказанными вовлек несовершеннолетнего в противоправную деятельность.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38