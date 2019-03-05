Участник телестройки Мондезир Свет-Амур надеется на отношения с ведущей
проекта Юлией Ефременковой. Участник шоу Дом-2 открыто заявил симпатии к
девушке.
Участник телестройки Мондезир Свет-Амур надеется на отношения с ведущей
проекта Юлией Ефременковой. Участник шоу "Дом-2" открыто заявил симпатии к
девушке.
Личная жизнь Ефременковой снова
стала предметом обсуждения. О новом увлечении ведущей телестройки рассказала
ее коллега Ольга
Бузова. Звезда рассекретила, что за Юлией активно ухаживает участник
шоу "Дом-2" Мондезир
Свет-Амур. Запись анонса выпуска появилась в Instagram-аккаунте шоу "Бородина
против Бузовой".
В все время парень уже
крутил роман с Розой Максимовой и Анной Брянской, а также пытался привлечь к
себе внимание Марины Гаджимурадовой. Теперь же он открыто говорит о симпатии к
ведущей реалити-шоу Юлии Ефременковой.
Оказалось, что и сама
ведущая давно испытывает к нему симпатию. Доказательством взаимной симпатии
Юлии и Мондезира служит и тот факт, что ведущая шоу "Дом-2" последнее время
публикует в своем Instagram-аккаунте романтические посты, а также вскользь говорит
о тайном поклоннике.
Бузова предложила
Ефременковой и Свет-Амуру перестать скрывать свои чувства и объявить себя парой.
Однако пока ведущая и его участник ограничиваются таинственными
многозначительными улыбками.
Как писали "Дни.ру", Юлия
Ефременкова долгое время была
недовольна своей внешностью. Но благодаря подходящему специалисту ведущая
добилась желаемых результатов. В прошлом году девушка
увеличила губы и похвасталась поклонникам изменениями в своем микроблоге. Также
она решилась на контурную пластику.