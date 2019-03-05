Участник телестройки Мондезир Свет-Амур надеется на отношения с ведущей проекта Юлией Ефременковой. Участник шоу Дом-2 открыто заявил симпатии к девушке.

Участник телестройки Мондезир Свет-Амур надеется на отношения с ведущейпроекта Юлией Ефременковой. Участник шоу "Дом-2" открыто заявил симпатии кдевушке.Личная жизнь Ефременковой сновастала предметом обсуждения. О новом увлечении ведущей телестройки рассказалаее коллега ОльгаБузова. Звезда рассекретила, что за Юлией активно ухаживает участникшоу "Дом-2" МондезирСвет-Амур. Запись анонса выпуска появилась в Instagram-аккаунте шоу "Бородинапротив Бузовой".В все время парень ужекрутил роман с Розой Максимовой и Анной Брянской, а также пытался привлечь ксебе внимание Марины Гаджимурадовой. Теперь же он открыто говорит о симпатии кведущей реалити-шоу Юлии Ефременковой.Оказалось, что и самаведущая давно испытывает к нему симпатию. Доказательством взаимной симпатииЮлии и Мондезира служит и тот факт, что ведущая шоу "Дом-2" последнее времяпубликует в своем Instagram-аккаунте романтические посты, а также вскользь говорито тайном поклоннике.Бузова предложилаЕфременковой и Свет-Амуру перестать скрывать свои чувства и объявить себя парой.Однако пока ведущая и его участник ограничиваются таинственнымимногозначительными улыбками.Как писали "Дни.ру", ЮлияЕфременкова долгое время быланедовольна своей внешностью. Но благодаря подходящему специалисту ведущаядобилась желаемых результатов. В прошлом году девушкаувеличила губы и похвасталась поклонникам изменениями в своем микроблоге. Такжеона решилась на контурную пластику.