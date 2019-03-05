Очень любопытный концепт очков дополненной реальности в Барселону привез корейский стартап LetinAR. Идея в том, чтобы дать изображение очень высокой четкости, очень высокой яркости, красочности, высокого разрешения через очки, которые внешне не отличались бы от обычных. Подробности – в программе Вести.net.

Возвращаемся к премьерам Всемирного мобильного конгресса, который прошел в Барселоне. Третьей большой темой выставки после складных смартфонов и многокамерности стала дополненная реальность. В частности именно в Барселоне Microsoft показал вторую существенно переработанную версию гарнитуры HoloLens, но это все равно гарнитура, почти шлем, а хочется максимум компактных очков.Очень любопытный концепт очков дополненной реальности в Барселону привез корейский стартап LetinAR. Идея в том, чтобы дать изображение очень высокой четкости, очень высокой яркости, красочности, высокого разрешения через очки, которые внешне не отличались бы от обычных. Без всех этих огромных полупрозрачных стекол, шлемов и прочего. При этом по иронии, демонстратор этой технологии сам по себе довольно громоздкий.Его основная конструкция – это 4K дисплей, говорят просто потому, что сегодня крохотных 4K дисплеев, которые можно было бы засунуть в оправу очков просто не существует, поэтому пришлось строить такой большой стенд. Но интересно здесь все равно не это, интересно здесь то, каким образом изображение подаваемое сверху поворачивается на 90 градусов для того, чтобы попасть собственно в глаза. Подробности – в программе 33Live.Runet.