"На прием были приглашены 33 представительницы центрального аппарата ведомства, территориальных органов, ведомственных образовательных организаций МВД России", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В преддверии Международного женского дня в МВД России состоялась традиционная ежегодная встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с женщинами-сотрудниками, добившимися высоких результатов в служебной деятельности. На прием были приглашены 33 представительницы центрального аппарата ведомства, территориальных органов, ведомственных образовательных организаций МВД России», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Министр сердечно поздравил коллег с наступающим праздником, который всегда отмечается с особой теплотой и чувством признательности ко всем женщинам.«Вы наполняете нашу жизнь радостью, создаете вокруг себя атмосферу уюта, делаете мир гармоничнее и добрее. Мы, мужчины, не перестаем удивляться, как легко вам удается сочетать заботу о семье, доме и службу в органах внутренних дел», – сказал Владимир Колокольцев.Глава ведомства отметил, что женщины успешно решают поставленные задачи на самых сложных участках и проявляют при этом лучшие профессиональные и человеческие качества: «Только в прошлом году сорок две наши сотрудницы были удостоены государственных наград. Должен сказать, что из года в год в систему приходят все больше женщин. Если посмотреть на соотношение, то сегодня это уже свыше четверти от всего личного состава».Обращаясь к участницам приема, Владимир Колокольцев подчеркнул, что сегодня в ведомстве женщины отвечают за те направления, на которых и мужчинам весьма непросто – работают участковыми уполномоченными полиции, в патрульно-постовой службе, уголовном розыске, а также в следствии, дознании, по делам несовершеннолетних и по вопросам миграции.«Почти восемьсот наших коллег-женщин занимают руководящие должности в территориальных органах различного уровня. Принимают управленческие решения, от которых без преувеличения зависят судьбы людей. Однако, несмотря на все сложности, вы подходите к делу с душой, с полной самоотдачей, сохраняя женственность и очарование», - отметил Министр.Глава МВД России пожелал присутствующим счастья, благополучия, весеннего настроения и вручил им цветы и памятные подарки.